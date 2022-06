Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y mientras unos lo felicitaron por su matrimonio, otros le pidieron que ya no los mantenga en secreto y se anime a compatir con ellos su felicidad: “¿Ese anillo? ¿Algo que quieras contarnos?”, “¿Qué es eso que brilla en su mano?, “Ayuda, el anillo”, son solo algunos comentarios que pueden leerse.

Aunque siempre han mantenido su vida privada en total hermetismo, en los últimos días la relación amorosa entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ha dado mucho de qué hablar, pues la pareja no solo emprendió el viaje hacia tierras europeas para tomarse unas largas vacaciones , sino que, se dice, llegaron al altar.

Y el líder de las y los “riveristas” fue quien cantó durante una hora aproximadamente, para darle ambiente y música a la velada, que incluyó un coctel previo y un festín al finalizar: “Me siento orgulloso y privilegiado, pero, sobre todo, muy agradecido de que me hayan invitado a ser parte de este festejo. Sí, festejamos el valor enorme que tiene este lugar, porque significa mucho para los que nos dedicamos a hacer música”. Archivado como: ¿Ya hubo boda entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

“Siempre estaré orgulloso del camino que he tomado”

“Estar aquí, a todos, cantándoles, es un gozo, y junto con nuestros colaboradores y amigos de nuestro país, los que hacen música, y quienes trabajan y trabajamos hoy para dejar un legado enorme gracias”, expresó el egresado de La Academia al principio de su intervención. Carlos Rivera empezó con “Amar y vivir” y luego presentó su nuevo sencillo, “Vive”, el cual es una versión propia del éxito de José María Napoleón. Y antes de cantar “Todavía”, que grabó a dúo con Armando Manzanero tiempo atrás, se congratuló de continuar en las raíces del pop.

“Siempre estaré orgulloso del camino que he tomado. Mientras hay unos que intentan encontrarse con lo que está sonando o está de moda, yo voy por otro lado, y me siento feliz de poder seguir haciéndolo”, expresó el también actor teatral. “Otras vidas”, “Tú de qué vas”, “Te esperaba” y “Ya no vives en mí” también figuraron en el programa que escucharon directivos de la SACM, agremiados y patrocinadores y ejecutivos del lugar, mismo que también ha fungido como locación para series de televisión y películas (Con información de Agencia Reforma). Archivado como: ¿Ya hubo boda entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?