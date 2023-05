Carlos Parra predijo muerte: “AHORA CREO EN LOS FILTROS”

Al ver el sorprendente video, la gente reaccionó: “Esta mad… sabía cosas”, “ahora creo en los filtros de TikTok”, “duraron hasta que la muerte los separó”, “y sí, hace como una semana de este video”, “salió siendo verdad”, “duraron muy poco”, “omg sí fue una semana”, “poquito más de una semana, pero como son las cosas”.

“Wow este juego es real”, “les juro que no me la creo ni un poco”, “todavía no lo puedo creer”, “no pobre Lillian, que descanse en paz Carlos tan lindo siempre”, “no que apenas me estoy enterando, se veían bien lindos juntos”, “”, “aún no lo puedo creer… me gustaban mucho sus videos de ellos”. Archivado como: Carlos Parra predijo muerte