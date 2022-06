Una triste noticia en el entorno del programa Despierta América

Aseguran que Carlos Calderón esta separado de su prometida, la modelo y actriz venezolana Vanessa Lyon

“Ella se molesta cuando le dicen que Carlitos es el famoso y no ella”, dicen algunos usuarios

¿Será? Hace poco más de un año, Carlos Calderón, conductor del programa Despierta América de Univisión, le entregó el anillo de compromiso a su novia, la modelo y actriz Vanessa Lyon, y a pesar de que meses después se convirtieron en padres por primera vez, se dice que hoy en día están separados.

En esa ocasión, Vanessa no se imaginó que su pareja le propondría matrimonio de una manera tan original: al descender de un helicóptero después de volar sobre la ciudad de Miami, Florida, aunque la boda hasta el momento no se ha concretado y parece que, aseguran, eso ya no será una realidad.

Dicen que Carlos Calderón y Vanessa Lyon se ‘están dando un tiempo’

De acuerdo con información de Chamonic, una persona cercana a Carlos Calderón le comentó que él y su prometida, así como madre de su hijo, Vanessa Lyon, están separados, pero lo que más llama la atención es que dejaron de seguirse en sus respectivas redes sociales, aunque aún habría más.

“Según se están dando su tiempo cada uno… A mí no me crean, tiempo al tiempo, recuerdo cuando les confirmé que ellos serían papás y supuestamente nadie de Despierta America según lo sabía, jajaja, mentira”, se puede leer en esta publicación que de inmediato provocó todo tipo de reacciones.