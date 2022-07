“Me toca empezar de cero”

“Jamás te pedí esto y por iniciativa propia me sorprendiste. Gracias, mi amor. Gracias a todas las mamás hermosas de aquí y de diferentes partes del mundo que mandaron regalos para mi bebé porque nos dejaron sin nada. Son tiempos difíciles y me toca empezar de cero, pero las mujeres somos fuertes y si dios conmigo, ¿quién contra mí?”, expresó Vanessa Lyon, novia de Carlos Calderón, en una historia que retomó la cuenta de Instagram de Chamonic.

Pero lo que sorpendió a propios y extraños es que, al parecer, la artista no tiene un lugar dónde vivir: “Pidiéndole a Dios que no me metan otro caso en la Corte para tratar de quitármelo (refiriéndose a su bebé). Por ahora me lo quitan cada dos días y eso me trae el alma en pedazos”, finalizó (Archivado como: Novia de Carlos Calderón revela que está viviendo ‘un infierno’).