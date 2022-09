Carlos Calderón habla sobre la infidelidad de Adam Levine y le sale mal

Calderón habla de infidelidad en Despierta América, y le llueven críticas

El presentador mexicano habla de la infidelidad de Adam Levine

Compara la gente a Calderón con el cantante de Maroon 5 ‘se mordió la lengua’

Carlos Calderón infidelidad Adam Levine. El pasado tormentoso que Carlos Calderón vivió con su ex esposa sigue muy presente, incluso cuando en su propio trabajo le toca abordar temas de chismes como el sucedido con el cantante del grupo Maroon 5, Adam Levine, quien se confirmó, le fue infiel a su esposa.

Aunque el presentador mexicano solo estuvo cumpliendo su trabajo, la gente no dejó pasar desapercibida la oportunidad de atacarlo nuevamente por haber hecho ‘lo mismo’ que Adam Levine, de acuerdo con los comentarios de la gente, hasta le dijeron que ‘no le quedaba’ hablar de este tema en vivo.

Carlos Calderón infidelidad Adam Levine: ¿Qué pasó con Carlos Calderón y su ex?

Para entrar en contexto, el presentador de Despierta América Carlos Calderón, estuvo envuelto en una polémica con quien ahora es su ex, luego de que ella, Vanessa Lyon, lo acusara de infiel e incluso, diera a conocer cómo se llevaron a cabo los hechos, tachándolo de lo peor.

En el año pasado, Lyon confesó lo siguiente: ” “Mete mujeres a la casa con mi bebé ahí. No respeta ni la presencia del bebé, me fue infiel todo el tiempo”, aseguró a sus seguidores. Además, en otros comentarios, dijo: “Él está con otra”. Para mayor sorpresa, agregó: “Me fue infiel y al día siguiente de que me dejó en la calle la metió en la casa”, dijo claramente molesta según la revista Hola. Archivado como: Carlos Calderón infidelidad Adam Levine