“Con la pandemia todo cerró y no se pudo hacer la disolución. Con tantos divorcios después de la pandemia se atrasó nuestro proceso por meses. Cualquier publicidad malintencionada hacia mi persona es con un propósito específico y no voy a participar en chismes con agendas escondidas. Mi prioridad es ser madre y proteger a mi bebé con la ayuda de Dios”.

¿Siguen las indirectas para Carlos Calderón?

En una de sus publicaciones más recientes, Vanessa Lyon compartió un video que subió a su cuenta de TikTok donde luce guapísima en traje de baño mientras le deja un mensaje a ¿Carlos Calderón?, donde le dice que sabe que está ocupado, pero que le desea que tenga un excelente día. Al escuchar de nuevo su mensaje, su voz parece otra y no se lo toma de la mejor manera

Da la impresión que la artista está de mejor humor, a diferencia de días anteriores, pero eso no la salvó de algunos señalamientos: “Si tú eres una víctima de Carlos Calderón, no mandes más indirectas, no pongas más en las redes, no sigas en ese círculo vicioso y bájate de ese carro”, “No sigas publicando cosas, vete a un tratamiento y sal adelante” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).