El co-presentador de «Hoy Día», Carlos Calderón es hospitalizado de emergencia

¿Qué le pasó a Carlos Calderón?

El conductor de Hoy día sufrió graves síntomas

Su pareja, Vanessa Lyon, lo llevó a urgencias

Carlos Calderón, conocido co-presentador del programa «Hoy día», atravesó un alarmante episodio que lo llevó de urgencia al hospital.

Todo ocurrió mientras disfrutaba de un momento en el parque con su hijo, León.

Según relató desde la cama del centro médico, el susto fue tan grande que lo describió como una «película de terror».

«Estábamos jugando ya para irnos y de repente sentí que me estaban picando unas hormigas, me las quité, pero sentí los piquetes bien bravos».

Carlos Calderón es hospitalizado de emergencia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

«Me paré, llegué al carro, puse a León en su asiento y cuando me senté se me acelera el corazón, me toqué la yugular en el cuello y estaba a todo dar», explicó.

Calderón comenzó a sentir temblores, un dolor de cabeza intenso y náuseas. Además, su visibilidad se vio afectada, lo que aumentó la preocupación.

TE PUEDE INTERESAR: Muere reconocido actor de Televisa.

«Como que me desvanecí unos segundos», dejo en su cuenta de Instagram, asegurando que, con mucho esfuerzo, pudo llegar a la casa.

Vanessa Lyon, su pareja, no dudó en llevarlo de inmediato a urgencias para recibir atención.