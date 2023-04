Esto es lo que le dijo Bonavides a Gustavo Adolfo Infante al programa: “Hicimos pareja cómica 20 años, no tuvimos ningún éxito pero pasamos cosas maravillosas. Para mí es como si se hubiera muerto un familiar, porque no es mi amigo, es mi hermano”, dijo.

Ahora, es el actor Carlos Bonavides quien se mostró devastado por la muerte de Sergio quien además, compartió con él escena en la telenovela ‘ El Premio Mayor ‘, y fue a través de un programa mexicano que no pudo contener el sentimentalismo al recordar a DeFassio.

“Nos conocimos desde hace 53 años, era joven, tenía 70 años y tenía muchos sueños de vida. Todos los días estuve con él en el hospital, ayer estuve pero se sentía mareado, yo le pedía al doctor que lo subieran a un cuarto que estaba en cardiología, lo íbamos a llevar a su casa, en la noche me dieron la noticia”, confesó Bonavides.

Revela Bonavides que fue un duro golpe para él: “Siempre fue un apoyo para mí…”

Para mí fue terrible, estaba bien después de la operación del marcapasos, estaba bien y se me fue de repente, sorpresivamente y sí duele mucho. Un compañero de sueños de toda la vida”, externó el actor principal de ‘El Premio Mayor’ sobre su amigo y colega por años, Sergio DeFassio.

Sin embargo, Bonavides dio a conocer la verdadera causa de la muerte de Sergio, puesto a que estuvieron surgiendo algunas incógnitas sobre el motivo de su deceso. “Fue un ataque al corazón. Nosotros vamos a la funeraria para que no esté solo, yo estaré todo el día ahí, no sé si lo cremaran o algo. Me siento muy adolorido, Sergio siempre fue un apoyo para mí y yo para él”, dijo.