Ante las cámaras y micrófonos de diversos medios de comunicación la esposa de Carlos Bonavides mencionó que ya le hicieron estudios, pero que aún están en busca de conocer más a fondo los detalles, “Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada, el médico no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor”.

Aún se le puede apreciar desde la camilla del hospital y claramente cansado, pese a ello con su gran humor no dudó en compartir detalles del cómo se siente, “Pues ya me siento mejor la verdad, pero depende de unos estudios que me puedan dar de alta”, señaló Carlos Bonavides ante las cámaras de ‘Chismorreo’. Archivado como: Carlos Bonavides estado salud.

El actor de ‘El Premio Mayor’ asegura que ha recobrado fuerzas

“Desgraciadamente hoy tuve sangre en las evacuaciones, entonces me van a volver a hacer otros estudios… Me dio tal deshidratación que llegando al hospital me caí y me atendieron inmediatamente muy bien, tengo todos los sueros, todo el medicamento, todo”, señaló el actor de ‘El Premio Mayor’.

“La deshidratación con la que llegué me puede afectar otros órganos, pero afortunadamente ya me hidrataron, tengo dos días de hidratado, ya me siento mejor, ya tengo fuerzas pero realmente llegué muy mal. Entonces espero en Dios que los análisis sean buenos y lo que Dios quiera, si me tienen que operar que me operen”, dijo Carlos Bonavides. Archivado como: Carlos Bonavides estado salud.