Sin embargo, cuando los agentes del RPD llegaron al Waffle House ya no pudieron hacer nada para ayudar a Carlos Bello y a Shane Estrada y se les declaró muertos en el lugar. Las autoridades no revelaron si los dos hispanos tenían algún tipo de relación de amistad previa al tiroteo, ni tampoco explicaron por qué estaban juntos en el lugar.

«Tenía un corazón de oro y era muy importante en la familia»

Eliana Rodríguez, prima de Carlos Bello, abrió una cuenta en la red social GoFundMe para pedir apoyo económico en el entierro del hispano asesinado. Ayer mi familia y yo recibimos la desgarradora noticia de que mi primo… había fallecido» escribió Rodríguez en su súplica a la comunidad.

«Carlos tenía un corazón de oro y era muy importante en la familia. Deja atrás una madre, un padre, un hermano, una hermana y su hija que amaba… la familia se está uniendo para cubrir los gastos de su funeral, pero se están quedando cortos. Cualquier ayuda que pueda dar será muy apreciada» detalla la cuenta Please help us raise money for funeral costs.