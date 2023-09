Tachan de lo peor a Carlos Adyan tras pelea con actor

Sin embargo, sus comentarios no causaron más que molestia en Pabón, quien no dudo en responder en su programa de YouTube.

«Él es puertorriqueño y se metió en lo que no le importaba», dijo Adyan en la transmisión del programa de ‘En Casa con Telemundo’.

«Repitiendo como el papagayo, ¿este es el pana al que se le cayó un diente, no? Suele pasar», finalizó con burla en el programa.

«Te estás metiendo en lo que no te importa a ti… Es absurdo lo que este pana está diciendo», expresó el hombre en el video.

Carlos Adyan se defiende

Luego de que ese video fuera publicado en su canal de YouTube, Carlos Adyan no se tomó nada bien lo dicho sobre él en el programa.

Por lo que decidió tomar una captura de video de lo dicho por El Molusco y responder a los señalamientos que hizo en su contra.

«Yo no repito como el papagayo, la verdad es la verdad… Amas hablar mal de las mujeres y dejarlas por el piso», comenzó su mensaje en Instagram.

«Se me pueden caer mil dientes, pero nunca mi educación, ni la dignidad por una entrevista. Y bien que me conoces, no te hagas», finalizó.