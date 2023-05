Carlos Adyan sufre pérdida familiar: El presentador querido puertorriqueño, es caracterizado por su gran carisma y muy querido no solo por el público hispano que sintoniza Telemundo para verlo en acción, si no que también ha logrado consolidar una muy buena relación con muchas presentadoras famosas, una de ellas es Jacky Bracamontes.

Puede que no siempre Adyan sea de los favoritos de la televisión, pues últimamente se ha envuelto en uno que otro escándalo por no tener pelos en la lengua y ‘criticar’ a algunos artistas. Tal fue el caso con Dania Méndez, de quien habló recientemente y la gente no le gustó nada lo que dijo.

Esto fue lo que opinó sobre la controversia que pasó en Big Brother con Dania Méndez

Carlos compartió un polémico tuit que agitó las aguas y los usuarios de las redes lo criticaron por su actitud, asegurando que estaba justificando los comportamientos de los participantes de Big Brother, quienes dejaron el reality el pasado jueves, y que ahora son investigados por las autoridades por el delito de acoso sexual.

Adyan comentó en sus redes sociales que si a Dania no le molestó la actitud de MC Guimê y ‘Cara de Sapato’, a los demás no tendría porque enojarles. ‘Muchos están ofendidos pero ella está normal y consciente de lo que ocurrió. Si a ella no le molesta, y lo ve normal y de su agrado no debería molestarles’, indicó el presentador.