Carlos Adyan se compromete: Cuanta los detalles

En una entrevista exclusiva para People en Español, el puertorriqueño contó todos los detalles del inolvidable momento. “[Carlos] estaba sudando y me decía: ‘Ponte más elegante’ y yo: ‘No, no, así [me voy] porque tengo mucho calor. Él traía un traje entonces se quitó el traje para estar iguales.»

«Cuando estábamos sentados Carlos no toma, pero ese día estaba tan nervioso que empezó a tomar”, fueron algunos de los recuerdos de ese maravilloso día. VER VIDEO DEL COMPROMISO AQUÍ. ARCHIVADO COMO: Carlos Adyan se compromete