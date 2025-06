Carlos Adyan responde con contundencia a Lupillo Rivera tras comentarios sobre su «favoritismo» hacia Caramelo

El conductor, conocido por su cercanía con Maripily Rivera y su estilo frontal, fue más allá en su mensaje. “Aunque tú no lo entiendas, yo sí respeto el matrimonio. Yo soy un hombre casado”, subrayó con firmeza.

“Admirado Lupillo, me dirijo a ti porque es muy desafortunado que utilices la orientación sexual como arma para hacer bullying, sobre todo hoy que comenzamos el Mes del Orgullo”, expresó Adyan.

El presentador puertorriqueño no se quedó en silencio y respondió de forma directa y sin ambigüedades desde su programa.

El final de La Casa de los Famosos All-Stars no puso punto final a la polémica. Un día antes de que se anunciara al ganador, Lupillo Rivera hizo explosivos comentarios durante una transmisión en vivo.

Adyan no se detuvo allí y comparó al cantante con otros exponentes de la música regional mexicana.

Finalmente, Adyan dejó abierta la puerta al diálogo. “Te invito a que vengas al programa, como lo has hecho anteriormente, para hablar de algo que esté pasando positivo en tu carrera”, concluyó.

“Será gracias a su público porque cada uno de ellos lo tiene y será gracias a que Telemundo es una cadena justa donde no se manipulan los votos”.

“Esta noche si Luca, Paulo o Rosa se convierten en ganadores no será gracias a ti porque tú abandonaste la competencia”, señaló.

Lupillo evita responder y comparte mensaje indirecto

Lupillo Rivera, por su parte, no respondió directamente al mensaje de Adyan. Sin embargo, horas más tarde compartió en sus historias de Instagram un texto que reflejaría su postura.

“Es muy fácil hacerse la víctima cuando por fin te confrontan por el daño que has causado…”, inicia el texto que replicó en sus redes.

El mensaje, escrito por un tercero, acusaba a Adyan de esconderse “detrás de una comunidad que merece respeto” para no asumir sus acciones.

“Eso no es crítica ni entretenimiento, es bullying con micrófono”, agrega el texto. “Ahora que recibes lo mismo que diste, no te victimices. No es odio: es consecuencia”, concluye la reflexión compartida por el intérprete, señaló ‘People en Español‘.