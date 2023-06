Al revelarse los detalles, gran cantidad de personas no se hicieron esperar y dejaron comentarios para el puertorriqueño. Particularmente en una publicación de Instagram de la revista People en Español que anunciaba el romance.

Tras confirmar en una reciente entrevista lo feliz y enamorado que se encuentra en su actual relación, tal parece que las cosas no fueron del todo bien para el conductor. Motivo por el que Carlos Adyan ‘estalla’ contra comentarios en redes tras revelar su noviazgo con Carlos Quintanilla.

Algunos de los comentarios que recibió el conductor en la antes mencionada publicación fueron: «Lo que realmente me preocupa es que las mujeres nos estamos quedando sin hombres y los hombres sin mujeres», «Nos quedaremos sin hombres… los hombres le gustan los hombres».

Carlos Adyan respondió contundentemente: «A mi no me vengas a culpar de tus problemas»

Tras esto, el presentador de Telemundo decidió no quedarse callado y hacer frente a la cantidad de comentarios negativos que lo inundaron en redes sociales, particularmente se dio el tiempo de contestar uno en la publicación de Instagram de People en Español.

«Por eso habemos tantas mujeres que no encontramos novio. Que desperdicio», señaló el usuario que colmó la paciencia de Carlos Adyan, por lo que este decidió responderle de forma contundente: «A mi no me vengas a culpar de tus problemas».