Carlos Adyan enfrenta a Lupillo Rivera tras acusaciones de favoritismo y comentarios homofóbicos

La reacción de Adyan no se hizo esperar.

La tensión en torno a “La casa de los famosos All-Stars” no terminó con la final.

“En primer lugar, yo soy un hombre casado y, aunque tú no lo entiendas, yo sí respeto el matrimonio”.

“Admirado Lupillo me dirijo a ti porque es muy desafortunado que utilices la orientación sexual como arma para hacer bullying, sobre todo hoy que comenzamos el Mes del Orgullo”.

El presentador, con más de medio millón de seguidores en Instagram, no se quedó ahí.

“Te extiendo una invitación para que vengas al programa, como lo has hecho anteriormente, para hablar algo que esté pasando positivo en tu carrera”.

“Esta noche si Luca, Paulo o Rosa se convierten en ganadores no será gracias a ti porque tú abandonaste la competencia, será gracias a su público porque cada uno de ellos lo tiene y será gracias a que Telemundo es una cadena justa donde no se manipulan los votos”.

“No puedes hablar de acoso cuando tú has usado tus redes y tu espacio para humillar, denigrar y burlarte de los demás”.

“No puedes esconderte detrás de una comunidad que merece respeto cuando tú mismo no respetas a las mujeres”.

“Es muy fácil hacerse la víctima cuando por fin te confrontan por el daño que has causado, Pero hay que tener memoria”.

Aunque Lupillo no respondió de forma directa, sí compartió en sus historias de Instagram un mensaje que muchos interpretaron como alusión a la controversia.

“Eso no es crítica ni entretenimiento, es bullying con micrófono, Eso no es ser parte de una comunidad, es usarla como escudo para no asumir tus actos”.

“Ser parte de la televisión implica responsabilidad y tú decidiste usar tu visibilidad para atacar, no para construir”.

“Ahora que recibes lo mismo que diste, no te victimices, No es odio: es consecuencia”.

El intercambio entre Carlos Adyan y Lupillo Rivera refleja cómo los debates públicos sobre representación, respeto y responsabilidad en los medios siguen siendo necesarios, sobre todo cuando se cruzan con realidades como la homofobia o el uso del poder mediático.