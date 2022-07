Se confirman las sospechas de Carlitos Calderón y su pareja Vanessa Lyon

Se ha interpuesto una demanda por violencia doméstica

¿Quién es la víctima en este escándalo?

En una exclusiva del show ‘Chisme no Like‘, después de tantos rumores de la supuesta separación de Carlitos Calderón y su pareja Vanessa Lyon, a unos meses de convertirse en papás, finalmente se confirma que la pareja estaría en medio de una batalla por quedarse con la custodia de su pequeño León.

Y es que luego de ya no aparecer juntos en redes sociales después de que publicaban todo lo que hacían y más acabando de ser papás, y de confirmarse que ya no se siguen en Instagram, ‘Chisme no Like’, confirmó que Carlitos Calderón y la mamá de su hijo, Vanessa Lyon están separados y no sólo eso, hasta con una batalla legal por violencia doméstica.

Vanessa Lyon es ¿víctima de Carlitos Calderón?

El presentador de Univisión habría demandado a su pareja y mamá de su niño, Vanessa Lyon por presunta violencia doméstica en contra de ni más ni menos que del bebé León, lo que tiene devastada y asustada a la joven y en una clara posición de afectación por parte de Carlitos Calderón que de comprobarse lo que se dice de él, estaría en graves problemas.

¿Violencia y abuso de sustancias? Eso es lo que aseguraron este lunes en el programa de ‘Chisme no Like’, conducido por Elisa Beristain y la situación para Carlitos Calderón no sería nada fácil por lo que sin duda se afectaría su imagen dentro del matutino de Univisión, Despierta América.