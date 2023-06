Ahora, a casi medio año de su salida del matutino de Univisión, ha surgido la inquietud de saber a qué se dedica actualmente y cómo saca adelante a su familia después de ya no formar parte de ‘Despierta América’ y en las siguientes líneas te contamos los detalles. Archivado como: Carlitos Calderón Despierta América.

Carlitos Calderón Despierta América. El 2023 no inició de la mejor manera para Carlitos Calderón, pues durante las primeras semanas del pasado mes de enero el conductor mexicano dejó de formar parte de ‘Despierta América’ e incluso el mismo presentador lo confirmó a través de sus redes sociales .

«Ha sido muy inteligente emocionalmente»

«Ha sido muy inteligente emocionalmente. Lo veo con paz, tranquilo, le ha activado otras facetas de su creatividad que tenía un poquito dormidas. Ha disfrutado muchísimo a León. Es un superpapá. Le enseña mucho, es un bebé que está un poquito adelantado yo creo que porque ha ayudado mucho que él le ha estimulado mucho la parte intelectua2, siguió expresando la pareja de Carlitos Calderón.

Además reveló las palabras que el mismo conductor le había dicho a Vanessa Lyon, «Es una cosa impresionante cuando dice 'extraño el set pero estar sentado aquí con mi hijo dándole el desayuno no tiene precio, no lo cambio por nada'. Y creo que ha sido uno de los momentos más vulnerables y más trasparentes que he visto de él».