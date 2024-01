La productora Carla Estrada confiesa haber sufrido abuso psicológico

Revela intimidades de su carrera

Reconoce victimización en inicio

Agradece experiencias de adversidad

Carla Estrada, reconocida productora en el mundo de las telenovelas y las series biográficas, revela aspectos íntimos de su trayectoria.

Esto tras adentrarse en la investigación para la realización de la bioserie ‘Ellas Soy Yo: Gloria Trevi’ de la plataforma de VIX+.

Al revisar el tema del abuso y maltrato psicológico, reconoce haber sido víctima de estas situaciones, especialmente en sus inicios, cuando incursionaba en un ámbito predominantemente masculino.

«Cuántas personas yo no me di cuenta que me habían maltratado psicológicamente», reflexiona Estrada sobre un pasado marcado por desafíos y dificultades.

En una entrevista para MezcalentTV, recuerda haber enfrentado trabas y momentos en los que, abrumada, pensó en no regresar a trabajar.

«No fue nada fácil, me pusieron muchas trabas. Yo a veces lloraba y decía ¡ya no regreso a trabajar!», confesó la mexicana sobre su experiencia.

La productora reconoce haber experimentado agresiones que en su momento no identificó como tales, sino como parte de la necesidad de demostrar su fortaleza en un entorno mayormente masculino.