Esposa de Toño Mauri: Toño Mauri es uno de los actores de telenovela más reconocidos en México. Sus actuaciones se han destacado en algunas de las telenovelas más vistas en Latinoamérica, tales como las que acontecieron de 1998 hasta principios de los años 2000, cuando iba escalando a la fama.

‘Simplemente María’, ‘Trampa Infernal’, ‘El Privilegio de Amar’, Juana Iris’ entre otras que son más de 10 en donde ha tenido una gran participación. Pero mucha gente no sabe que es de la vida privada del actor mexicano, pues aquí te contestaremos todas tus dudas.

¿Quién es su esposa?

Toño se casó con una mujer llamada Carla Alemán, con quien recientemente cunmplió 30 años de casados, específicamente en el mes de febrero. Mauri le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: “Carlita, gracias por estos 30 maravillosos años. En la salud y en la enfermedad”.

Muchos datos no se saben acerca de la esposa de Toño, sin embargo la ‘Revista Fama’ dio a conocer que Carla es la nieta del ex presidente Miguel Alemán Valdés e hija de Miguel Alemán Velasco, quien fue gobernador de Veracruz. Siempre ha estado ligada con los certámenes de belleza, ya que su mamá es la ex Miss Universo Christiane Magnani.