Carin León rechaza a Christian Nodal, ¿por su noviazgo con Ángela Aguilar?

El artista dijo que principalmente busca los sonidos que suenan en su cabeza, independientemente si a la gente le va a gustar o no.

Por su parte, Raúl de Molina aprovechó la oportunidad para preguntarle a Carin León si le gustaría hacer una colaboración con Christian Nodal.

Su respuesta sorprendió a más de uno, incluidos los conductores del programa El Gordo y La Flaca.

«Con mi compa Christian, no, la verdad no. No tengo comunicación con él», expresó.

A Lili Estefan le confesó que está trabajando para que se dé un dueto con Alejandro Sanz, el cual sería un sueño cumplido para él (VEA EL VIDEO AQUÍ).