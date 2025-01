Carin León se burla del rumor de romance con Espinoza Paz «Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay»

Carin León ironiza rumores

Espinoza Paz promociona sencillo

Video falso causa escándalo

Carin León y Espinoza Paz desataron polémica en redes sociales por un video generado con Inteligencia Artificial que mostraba un supuesto romance entre ambos.

“Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso hace tres días…”, ironizó Carin León ante los rumores.

El sonorense criticó a quienes difundieron el chisme: “La gente se merece una explicación de todo lo que pasa en mi vida”, dijo con sarcasmo.

“Todavía no he desarrollado ningún síntoma, así que la gente que tiene esta condición, si me puede decir cuándo se empiezan a notar los primeros síntomas…”, continuó en tono burlón.

Carin León alza la voz mientras Espinoza Paz capitaliza la polémica

En un mensaje más serio, el intérprete de “Que vuelvas” expresó: “A estas alturas del partido la sexualidad o la orientación sexual que tenga cualquier persona pasa a segundo plano”.

El ganador del Latin Grammy arremetió contra los chismosos: “Hay que ponerse a leer, a hacer algo por su pin&%$ vida, dejen de estar de huevones”.

También envió un divertido saludo a su supuesto “nuevo amor”: “Y a mi compa Espinoza Paz le mando un fuerte abrazo… esta relación así no va a funcionar”.

Espinoza Paz, por su parte, decidió usar la polémica como estrategia publicitaria y subió un video titulado “Aclarando”, donde no habló de Carin León sino de su nuevo sencillo “Siempre”.