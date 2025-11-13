Cargador con munición hallado en avión activa investigación federal
Publicado el 12/11/2025 a las 20:55
- Hallan cargador con balas
- Evacúan vuelo de Frontier
- FBI investiga el caso
Segun informa fox5atlanta, El hallazgo de un cargador de pistola con munición en un avión de Frontier Airlines en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson generó una alerta de seguridad el domingo por la tarde.
La situación derivó en una inspección exhaustiva por parte de autoridades locales y federales que se movilizaron rápidamente al lugar.
El cargador con 10 balas de punta hueca fue encontrado por un pasajero cerca del asiento 7A de un Airbus A320 que acababa de llegar desde Cincinnati.
La policía de Atlanta fue alertada alrededor de las 4:32 p. m., momento en el que se confirmó que el cargador estaba marcado con las iniciales “K H”.
Inspección por cargador con munición en avión
A Frontier Airlines passenger found a loaded gun magazine with 10 hollow point rounds while boarding a flight at the Atlanta airport. pic.twitter.com/71gr1yDuUx
— Everything Georgia (@GAFollowers) November 12, 2025
Tras el descubrimiento, el piloto anunció que sería necesaria una inspección completa de la aeronave y pidió a los pasajeros evacuar de inmediato.
El aviso generó inquietud entre los viajeros, quienes fueron informados de que se realizaría un protocolo de seguridad para descartar riesgos adicionales.
Agentes de la TSA revisaron nuevamente a los pasajeros mientras unidades caninas inspeccionaban el avión junto a personal de Seguridad Nacional y de Frontier Airlines.
No se encontraron otros objetos sospechosos y el vuelo partió sin incidentes hacia Cincinnati a las 7:56 p. m., tras completarse las revisiones.
Procedimientos de seguridad activados por el hallazgo
El FBI fue notificado del caso y confirmó que no existía una amenaza activa relacionada con el cargador encontrado en la aeronave.
Aun así, la agencia federal continúa investigando cómo el objeto llegó al avión y si se violaron protocolos de seguridad establecidos.
Frontier Airlines emitió un comunicado afirmando que, según una pesquisa preliminar, la munición pertenecía a un agente de la ley que viajó en un vuelo anterior.
La aerolínea explicó que el cargador fue confiscado por la policía de Atlanta y remitido al propietario para que recuperara sus pertenencias.
Respuesta oficial ante cargador con munición en avión
Una fuente policial dijo a FOX 5 que los investigadores aún no han verificado la afirmación de la aerolínea sobre la supuesta propiedad del cargador.
El incidente sorprendió a los viajeros, muchos de los cuales expresaron preocupación por la posibilidad de que un cargador cargado estuviera suelto en el avión.
Un pasajero, Terry Foster, afirmó que nunca había oído hablar de un caso similar, describiéndolo como una experiencia totalmente nueva.
Otra viajera, Janyia Davis, señaló que, aunque nadie resultó herido, el cargador representaba un riesgo potencial dentro de un vuelo comercial.
Reacciones de pasajeros y testimonios del vuelo
Anthony Jenkins, otro pasajero, criticó lo ocurrido y calificó como irresponsable que alguien dejara un cargador cargado sin verificar antes de bajar del avión.
Los viajeros coincidieron en que el hallazgo generó nerviosismo y retrasos, aunque agradecieron que la tripulación actuara con rapidez.
El suceso puso en evidencia los desafíos que puede enfrentar la seguridad aérea cuando un objeto prohibido logra pasar desapercibido.
Pasajeros entrevistados mencionaron que el hallazgo dejó claro que incluso un descuido puede convertirse en un riesgo dentro de un entorno tan controlado como un avión.
Preguntas abiertas sobre cargador con munición en avión
Los investigadores aún no han explicado cómo el cargador con pistola cargada llegó al vuelo ni si las iniciales “K H” corresponden a algún pasajero o agente autorizado.
Tampoco se ha confirmado si la versión de Frontier Airlines sobre la propiedad del cargador por parte de un agente de la ley es correcta.
Las autoridades analizan si hubo fallas en los procedimientos de seguridad o si el objeto fue dejado inadvertidamente durante un vuelo anterior.
La investigación continúa abierta mientras agentes locales y federales intentan reconstruir la cadena de custodia del cargador hallado en la aeronave.