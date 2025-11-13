Cargador con munición hallado en avión activa investigación federal

Hallan cargador con balas

Evacúan vuelo de Frontier

FBI investiga el caso

Segun informa fox5atlanta, El hallazgo de un cargador de pistola con munición en un avión de Frontier Airlines en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson generó una alerta de seguridad el domingo por la tarde.

La situación derivó en una inspección exhaustiva por parte de autoridades locales y federales que se movilizaron rápidamente al lugar.

El cargador con 10 balas de punta hueca fue encontrado por un pasajero cerca del asiento 7A de un Airbus A320 que acababa de llegar desde Cincinnati.

La policía de Atlanta fue alertada alrededor de las 4:32 p. m., momento en el que se confirmó que el cargador estaba marcado con las iniciales “K H”.

Inspección por cargador con munición en avión

A Frontier Airlines passenger found a loaded gun magazine with 10 hollow point rounds while boarding a flight at the Atlanta airport. pic.twitter.com/71gr1yDuUx — Everything Georgia (@GAFollowers) November 12, 2025



Tras el descubrimiento, el piloto anunció que sería necesaria una inspección completa de la aeronave y pidió a los pasajeros evacuar de inmediato.

El aviso generó inquietud entre los viajeros, quienes fueron informados de que se realizaría un protocolo de seguridad para descartar riesgos adicionales.

Agentes de la TSA revisaron nuevamente a los pasajeros mientras unidades caninas inspeccionaban el avión junto a personal de Seguridad Nacional y de Frontier Airlines.

No se encontraron otros objetos sospechosos y el vuelo partió sin incidentes hacia Cincinnati a las 7:56 p. m., tras completarse las revisiones.