“En Agosto me operé y me quité el 95% de mis biopolímeros, para los que no saben, son inyecciones en el trasero, fue un proceso realmente loco”, aseguró en el video en vivo, de acuerdo con El País . La cantante tuvo un pasado ‘turbio’ como bailarina ‘exótica’, antes de triunfar en la música.

¡Se sentía insegura y ahora lanza advertencia!

“Así que me operé el trasero”, agregó la prima del cantante TakeOff, quién recientemente fue asesinado. Además de confesar tremenda razón por la que intervino su cuerpo, también hizo conciencia y lanzó una seria e inesperada advertencia desde su cuenta a sus seguidores de la locura que pueden ser las operaciones.

“Lo que diré es que si eres joven, tienes 19, 20, 21 años, te ves demasiado delgada y estás como ‘¡DIOS, no tengo suficiente grasa para poner en mi cuerpo!’, no recurras a inyecciones”, concluyó la intérprete de “I Like It“, de acuerdo con el periódico El País.