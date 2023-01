La cantante Mariah Carey tuvo una plática con Cardi B

Con información del medio “Corazón Urbano”, informan que la intérprete de “All I Want for Christmas is You” tuvo una plática con Cardi B acerca cosas relacionadas con la pandemia y su álbum llamado “Up”, Carey la cuestionó sobre cómo sería un día normal en su vida, a lo que la rapera comentó lo siguiente.

“Me despierto con muchas ideas en mi cabeza, así que siempre estoy llamando a mi equipo, tratando de hacer que suceda lo que sea que tengo en la cabeza, o me pregunto sobre una empresa comercial, así que llamo a mi abogado. Y a veces entro en Twitter, voy a blogs, veo lo que está pasando en el mundo”, comentó Cardi.