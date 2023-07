No fue del agrado de sus fans

La reacción de Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la artista no fue del agrado de sus fans, ya que a pesar de que no golpeó a la verdadera culpable, si no que el micrófono azotó contra una fan inocente que se encontraba a un lado de la mujer que hizo enfurecer a la cantante.

Tras el incidente el equipo de seguridad de la cantante reaccionó rápidamente para sacar a la responsable de arrojar la bebida, por lo que muchos internautas desaprueban la respuesta de Cardi B. Las grabaciones en redes sociales ya son tendencia este fin de semana. Archivado como: Cardi B agrede espectador