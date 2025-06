Protesta multitudinaria contra la cárcel migratoria ‘Alligator Alcatraz’ en Florida

Según informa la agencia EFE, cientos de ambientalistas y representantes indígenas se movilizaron este sábado en los Everglades de Florida para protestar contra la inminente apertura de la cárcel migratoria conocida como ‘Alligator Alcatraz’.

La manifestación ocurrió bajo un calor sofocante en el Parque Natural de los Everglades, donde el paso constante de camiones de construcción subrayaba la inminencia del proyecto.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el centro de detención abrirá el martes, desatando indignación entre defensores del medioambiente y de los derechos humanos.

La instalación tendrá capacidad para albergar hasta 3.000 migrantes y está siendo construida en un antiguo aeropuerto abandonado, convertido en terreno de alta seguridad en tiempo récord.

«We fought this battle at Friends of the Everglades 55 years ago. We founded our organization to stop development of this very site, and we’re here to stop it again today.» pic.twitter.com/rTQiBe5eF8

— LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) June 23, 2025