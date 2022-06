¡PISARÁ LA CÁRCEL! Tras denunciarlo por supuestamente acosar a empleada, Mhoni Vidente le da mal augurio a don Pedro Rivera (VIDEO).

“Lamentable situación la que está viviendo ahorita la familia Rivera, más don Pedro, que yo creo que viene de una situación, yo creo que no es justificable eso de acoso o abuso sexual, no, pero le interponen la demanda en Estados Unidos y allá sí te llegan las demandas”, siguió la vidente.

La querida astróloga comentó que cuando las cosas estaban calmadas entre la dinastía Rivera ahora impacta la denuncia por presunto acoso sexual contra el patriarca de la familia quien ha cosechado ya varios escándalos, sobretodo la infidelidad hacia su ex esposa la señora Rosa que acabó muy dolida.

Don Pedro Rivera está atravesando una situación complicada por una denuncia de presunto acoso sexual en contra de una empleada doméstica y ahora para su mala fortuna, Mhoni Vidente le hace una predicción que no resulta nada alentadora en un nuevo escándalo que sucede por los Rivera.

Varios escándalos con la ley han perseguido por años a la familia de Jenni Rivera y ahora podría desembocar otro en el caso de don Pedro Rivera con la denuncia de la ex empleada que alega que el hombre se quiso propasar con ella, ¿será que pronto el peso de la justicia caiga sobre el cantante, padre de la fallecida Diva?

“La carta de la justicia está detrás de don Pedro y yo lo visualizo que va a pisar la cárcel, a lo mejor pisa la cárcel sólo un día o dos mientras que lo sacan con libertad bajo fianza para hacer el proceso afuera, pero ahí te das cuenta que nadie está fuera de la ley y llevar a una persona como acoso sexual que trabajó contigo pues no es justo”, reveló Mhoni Vidente.

¿Qué pasó con el patriarca de la familia?

Según reportes de Ventaneando, fueron tres incidentes los que animaron a Fabiola Ávalos a presentar una denuncia en contra de don Pedro Rivera: en una ocasión, le tocó la entrepierna y la acarició hasta la cintura; en otra, mientras ella imprimía unos documentos, el padre de Jenni Rivera le habría mirado de forma maliciosa el busto y, por último, en un evento a beneficio, la apretó fuertemente del brazo y le dijo que ni se le ocurriera hablar con la prensa.

“Últimamente era ya insoportable, ya era difícil, porque era, como le digo, una cosa tras otra, y yo sentía que todo era contra mí. Yo me sentía mal porque se me estaba sobajando, humillando, porque como no correspondí, entonces las cosas negativas eran contra mí, cuando yo siempre traté de hacer mi trabajo lo mejor posible. Con miedo, con nervio de qué iba a pasar, qué seguía”, expresó Fabiola Ávalos. AQUÍ PUEDES VER LA PREDICCIÓN QUE HIZO MHONI VIDENTE (A partir del minuto 7:45) Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.