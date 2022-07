Un caracol gigante africano que puede transmitir meningitis fue encontrado en Florida.

Tras el hallazgo, autoridades pusieron en cuarentena a un condado.

Los funcionarios advirtieron a los habitantes que si observan a este tipo de animal no deben tocarlo por ningún motivo.

El hallazgo en un condado de Florida de un ejemplar de caracol de tierra gigante africano, una especie invasora que puede producir en los humanos meningitis, condujo a imponer una cuarentena en la zona por parte de las autoridades locales, según reportó la agencia de noticias Efe el lunes.

Medios locales informaron el domingo sobre el hallazgo en New Port Richey, en el oeste de Florida, de un caracol terrestre africano gigante que obligó a la Florida Department of Agriculture and Consumer Services (FDACS) a imponer una cuarentena en el área y comenzar un tratamiento con pesticidas de la tierra, indicó Efe.

Caracol gigante africano puede causar meningitis

De acuerdo con la agencia estatal, esta especie es “uno de los caracoles más dañinos del mundo y consume al menos 500 tipos diferentes de plantas”, por lo que su presencia podría ser “devastadora” para los agricultores locales. Estos caracoles “también representan un grave riesgo para la salud de los humanos al portar el gusano pulmonar de la rata, que se sabe que causa meningitis en los humanos”, alertó la FDACS.



Con la orden de cuarentena, el organismo estatal quiere evitar que los residentes entren en contacto, muevan y suelten en la naturaleza a estos moluscos gasterópodos, los cuales pueden llegar a medir hasta ocho pulgadas (20 centímetros) de largo, detalló el reporte de la agencia informativa Efe.