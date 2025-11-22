Capturan a tres presuntos integrantes de Los Rodolfos durante operativos en Ciudad de México
Publicado el 11/22/2025 a las 15:56
- Capturan a integrantes de Los Rodolfos
- Aseguran droga y armas
- Buscan frenar violencia local
Tres hombres señalados como integrantes del grupo criminal Los Rodolfos fueron detenidos este viernes durante una serie de operativos realizados en distintas zonas de la Ciudad de México.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezó las acciones, consideradas un golpe relevante contra una organización identificada como uno de los principales generadores de violencia en la capital.
Las detenciones ocurrieron en dos alcaldías donde policías y fuerzas federales aseguraron drogas, documentos y equipo telefónico vinculado con actividades delictivas.
La Fiscalía capitalina confirmó que los sospechosos fueron puestos bajo custodia y enfrentarán cargos tras una revisión de su situación jurídica.
Operativos coordinados con fuerzas federales
La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional participaron en los operativos.
El despliegue permitió incautar 385 dosis de droga, un arma de fuego, diversas placas vehiculares y chips para teléfonos celulares.
También fueron asegurados inmuebles que quedaron bajo resguardo policial mientras avanzan las investigaciones.
Las autoridades subrayaron que estos aseguramientos permiten desmantelar estructuras logísticas del grupo delictivo.
Sospechosos con antecedentes y presuntos roles de mando
Los tres hombres detenidos tienen 28, 49 y 30 años y cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
De acuerdo con el Ministerio Público, desempeñaban funciones de mando o coordinación dentro de Los Rodolfos.
Las investigaciones señalan que esta célula se dedicaba al narcomenudeo, la extorsión, homicidios y tala ilegal.
Los detenidos ya fueron presentados ante el Ministerio Público, que continuará integrando la carpeta de investigación.
Golpe a un grupo criminal que opera desde hace años
La Fiscalía capitalina destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para reducir delitos de alto impacto en la ciudad.
El grupo criminal Los Rodolfos ha mantenido presencia en la capital por varios años, operando principalmente en el sur de la urbe.
En 2021, su líder Gerardo N., conocido como “el Yayo”, fue detenido junto con dos cómplices durante un operativo federal.
En esa ocasión les fueron aseguradas armas de uso exclusivo del Ejército y presunta cocaína.
Panorama criminal en la capital mexicana
El Gobierno de México ha identificado más de una decena de organizaciones criminales con operaciones activas en la Ciudad de México.
Entre las confrontaciones más violentas destacan los enfrentamientos entre la Unión Tepito y Fuerza Anti-Unión, responsables de numerosos homicidios.
Las autoridades buscan contener estas disputas mientras avanzan investigaciones contra células más pequeñas como Los Rodolfos.
Con las nuevas detenciones, el objetivo es debilitar la capacidad operativa del grupo y frenar su influencia en delitos locales.
Una estrategia que continúa
Los operativos de este fin de semana forman parte de una línea de trabajo que pretende frenar el avance de grupos delictivos emergentes en la capital.
La Fiscalía reiteró que seguirá realizando investigaciones en colaboración con fuerzas federales para ubicar a otros miembros del grupo.
Los acusados permanecerán bajo evaluación jurídica en espera de que se determine su situación legal.
Las autoridades confían en que estas acciones contribuirán a mejorar la seguridad en zonas donde Los Rodolfos han operado históricamente, determinó ‘EFE’ y el sitio web de la Fiscalía de la CDMX.