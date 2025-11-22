Capturan a tres presuntos integrantes de Los Rodolfos durante operativos en Ciudad de México

Capturan a integrantes de Los Rodolfos

Aseguran droga y armas

Buscan frenar violencia local

Tres hombres señalados como integrantes del grupo criminal Los Rodolfos fueron detenidos este viernes durante una serie de operativos realizados en distintas zonas de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezó las acciones, consideradas un golpe relevante contra una organización identificada como uno de los principales generadores de violencia en la capital.

Las detenciones ocurrieron en dos alcaldías donde policías y fuerzas federales aseguraron drogas, documentos y equipo telefónico vinculado con actividades delictivas.

La Fiscalía capitalina confirmó que los sospechosos fueron puestos bajo custodia y enfrentarán cargos tras una revisión de su situación jurídica.

Operativos coordinados con fuerzas federales

La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional participaron en los operativos.

El despliegue permitió incautar 385 dosis de droga, un arma de fuego, diversas placas vehiculares y chips para teléfonos celulares.

También fueron asegurados inmuebles que quedaron bajo resguardo policial mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades subrayaron que estos aseguramientos permiten desmantelar estructuras logísticas del grupo delictivo.