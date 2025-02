Captura de capo del Cártel del Noreste desata violencia.

La captura de Ricardo González Sauceda, alias ‘El Ricky’ o ‘Mando R’, presunto segundo al mando del Cártel del Noreste (CDN), desató una ola de violencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Tras su detención por fuerzas federales, la ciudad experimentó balaceras, bloqueos y persecuciones, lo que obligó al cierre del Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno mexicano, Omar García Harfuch, informó que la captura fue resultado de una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

González Sauceda es acusado de extorsión y múltiples ataques a elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León, además de su participación en emboscadas contra militares en agosto de 2024, que dejaron un saldo de dos agentes muertos y cinco heridos.

