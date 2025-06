Capturan a Anthony Massey, uno de los fugitivos de la fuga en Nueva Orleans

Las autoridades de Nueva Orleans confirmaron este viernes la captura de Anthony Massey, uno de los diez reclusos que escaparon el pasado 16 de mayo del Centro de Justicia de Orleans.

Massey fue arrestado en el barrio de Hollygrove, Nueva Orleans, a pocos kilómetros de la cárcel de donde había escapado con otros nueve hombres.

La Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans hizo pública la noticia en su página de Facebook.

Con la detención de Massey, solo queda un fugitivo: Derrick Grove, quien lleva más de un mes prófugo, según la agencia Efe.

🚨Antoine Massey has finally been recaptured in the Hollygrove area of New Orleans. He will now face additional charges for his role in the escape, and I’ll ensure that he will be prosecuted to the full extent of the law. Great work by all our law enforcement partners who have… pic.twitter.com/oBtFyuaMrf

— Attorney General Liz Murrill (@AGLizMurrill) June 27, 2025