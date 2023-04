Captan a Shakira con otro hombre: Mamá de Piqué, habla por primera vez en entrevista

Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué se ha posicionado en un lugar muy alto en España tras ejercer su profesión como especialista en lesiones medulares y cerebrales. En entrevista, se tocó polémico tema de su hijo y la relación que mantuvo por más de 10 años con Shakira, y dijo: “Yo tengo una vida profesional y tengo la vida familiar.

“Cuando estoy en el trabajo soy la doctora Berbaneu y me dedico exclusivamente a eso, me centro en lo que tengo que hacer”, dijo. En seguida pidió un favor sobre Shakira el cuál consistía en que no se discutieran temas al respecto durante la charla que estaba ofreciendo para ‘Col·lapse’. El único momento en que la entrevista cayó en la cuestión personal tuvo que ver con el traumatismo que Piqué sufrió en el estadio Camp Nou.