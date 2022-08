Captan a Piqué con su supuesta nueva novia juntos; ¿Shakira reacciona?

Diversos medios han asegurado que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira, con quien tuvo una relación sentimental de casi 10 años y finalizó hace unos pocos meses. Aunque la colombiana no ha confirmado sospechas, se ha rumorado que este fue el motivo de su ruptura, incluso se dice que su más reciente éxito ‘Te Felicito’ fue dirigido a su ex, Piqué. Archivado como: Captan a Piqué con su nueva novia

A través de unas imágenes difundidas en redes sociales, podemos observar al jugador del F. C. Barcelona junto a una mujer rubia, quien se dice que es Clara Chia Marti, quien de acuerdo a diversas fuentes, se trata de una chica de 23 años que trabaja en Kosmos, la empresa del adinerado futbolista.

El ex de Shakira fue captado muy juntito y en una situación bastante comprometedora con quién sería su nueva novia, aunque esto aún no haya sido confirmado de forma oficial. Esta nueva relación del futbolista está generando todo tipos de comentarios en contra de su persona, así ha pasado desde su ruptura con la famosa cantante colombiana.

Muchos internautas se han cuestionado, ¿Quién es su ‘novia’ o a qué se dedica? Según el portal estadounidense ‘The Sun’, su nombre es Clara Chia Marti y es una joven rubia muy atractiva de 23 años. Lo que más ha captado la atención de los usuarios es el increíble parecido que la supuesta novia de Piqué tiene con su ex, la cantante colombiana Shakira.

Hay gente que ha estado mencionando que la chica tiene un parecido con Shakira, “Pero si es un tipo muy inestable”, “Se parece a Shakira”, “Vamos a esperar que Shakira ande con alguien mejor que él y ahí, el señorcito se va a infartar”, “Dejó el caviar por la carne molida”, “No le creo nada”, ” Está mil veces mejor Shakira, yo no sé que tienen en la cabeza. ¿Será ya normal que anden cambiando de pareja así nada más? Que bárbaros”, mencionaron algunos usuarios. Archivado como: Captan a Piqué con su nueva novia

Captan a Piqué con su nueva novia: Pelean por la custodia de sus hijos

Mientras tanto, continúa la batalla legal entre Piqué y Shakira por la custodia de sus hijos. Tal y como apuntan fuentes cercanas, sus abogados mantienen una tensa negociación en lo relativo a los dos hijos de la pareja: Milan, de 9 años, y Sasha, de 7. Agencia Reforma informó que se especula que la cantante querría mudarse a Miami con los pequeños para despegar su carrera en Estados Unidos, algo a lo que el futbolista se negaría, puesto que no está dispuesto a que sus hijos abandonen Barcelona, donde tienen su escuela. El acuerdo se está alargando más de lo previsto porque ninguno está dispuesto a ceder en lo relativo a sus niños. Aunque tanto el entorno de Shakira como el de Piqué guardan silencio, parece que las cosas no están siendo fáciles y la relación entre la ex pareja es poco amistosa.

Tanto es así que el futbolista ni siquiera entra ya en el domicilio familiar y, cada vez que va a recoger a los pequeños, tiene que esperar en la puerta. Recién llegados a Barcelona tras tres semanas de vacaciones con su madre por EU y México, Milan y Sasha se reencontraron con su papá, con quien pasarán la próxima quincena después de que los abogados de ambos llegaran a un acuerdo sobre la custodia este verano. Muy serio, Piqué se estacionaba junto a la puerta, esperando pacientemente a que salieran los pequeños. En esos 10 minutos, el deportista aprovechó para sacar una bolsa de la cajuela de su vehículo antes de reencontrarse con Milan y Sasha. Más tarde, cargó hasta su coche una enorme maleta que alguien le entregó en la puerta de la mansión en la que reside Shakira. El equipaje incluía todo lo necesario para disfrutar de unos días de vacaciones con los niños, aseguró la fuente mencionada. Archivado como: Captan a Piqué con su nueva novia