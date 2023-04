Ocurrió en plena Semana Santa

En plena Semana Santa algunos internautas relacionan lo sucedido con la Biblia: “Sigan quejándose y burlándose. Así estaban cuando el arca de Noé, se burlaban de él y llegó el diluvio y se salvó Noé y su familia y la gente se lamentó, pero ya era tarde. Dios los bendiga y crean que todo lo que está en la biblia que se está cumpliendo”, dijo un usuario.

"Si vieron o no, hay que respetar visiones de cada quien, si no hay algo bueno ni constructivo no opinen", "Escrito está en la biblia, Dios nos enviará ángeles para protegernos, ya estamos en los últimos días", "Mucho miedo y pánico sí, pero solo es momentáneo porque no hay arrepentimiento, y Dios te está avisando de todas las maneras posibles que muy pronto será su venida", fueron algunos comentarios.