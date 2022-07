¿El vocalista está bien de salud?

En el mes de mayo el cantante había generado preocupación entre sus fans luego de que se difundiera un video en el que era llevado de emergencia al hospital, aunque surgieron una serie de rumores sobre su salud. Horas más tarde el mismo Eduin Caz aclaró lo que se decía de él.

“Estaba como molesto, estaba enojado y no me podía concentrar, no me hallaba. Entonces, lo que pasó: me puse borracho, borrachisisísimo, el viernes. Me eché como tres o cuatro shots de diez segundos, entonces era demasiado. Terminé muy borracho y me ardía el estómago”, explicó y por esto siguen las habladurías de que tenga “problemas con el alchol”. ARCHIVADO DE: Eduin Caz pasado de copas