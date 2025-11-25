Captan a Alejandro Fernández presuntamente pasado de copas en pleno concierto en Querétaro
Publicado el 11/25/2025 a las 16:46
- Alejandro Fernández pasado de copas
- Preocupa su comportamiento
- Olvida letras en escena
La presentación de Alejandro Fernández en la Feria Ganadera de Querétaro terminó generando preocupación entre los asistentes, luego de que el cantante fuera captado desorientado, tembloroso y aparentemente pasado de copas mientras intentaba continuar con su espectáculo.
El intérprete apareció en el escenario con su característica energía, iluminando el recinto con su potente voz, pero conforme avanzó la noche, su comportamiento comenzó a llamar la atención de los presentes.
Durante varias canciones olvidó las letras y tuvo dificultades para articular frases completas, lo que provocó incomodidad entre quienes notaron que algo no estaba bien.
Además, el artista mantenía la mirada perdida y por momentos parecía esforzarse por mantenerse en pie, lo que incrementó las especulaciones sobre su estado.
Sospechas crecieron tras un momento crítico del show
Las dudas sobre si el cantante se había excedido con las copas estallaron cuando se inclinó hacia adelante en un intento evidente por recuperar el equilibrio.
El gesto fue captado en video por varios asistentes, quienes rápidamente difundieron las imágenes en redes sociales, donde el tema se convirtió en tendencia.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Jenni Rivera está viva? Salen a la luz las imágenes que presuntamente confirman las sospechas
“Se ve que se tomó hasta la presión”, escribió un usuario, mientras otros comentaban frases como “Con todo lo que se mete” o “Se tomó hasta el agua del florero y le agregó polvos mágicos”.
Entre los mensajes también hubo quien pidió empatía hacia el artista: “Tiene que atender su salud mental, es un gran artista”, señaló un internauta, generando un debate sobre la presión y el desgaste emocional en figuras públicas.
No es la primera vez que muestra comportamientos similares
Para muchos seguidores, la escena no fue completamente nueva, pues Alejandro Fernández ya había protagonizado un episodio similar durante un concierto en mayo de 2023.
En aquella ocasión, también olvidó las letras de sus canciones y se mostró desorientado mientras intentaba continuar con el show, lo que en su momento desató rumores sobre su estado de salud.
El episodio de Querétaro reavivó esas preocupaciones y llevó a algunos fans a pedir que el cantante se tome un descanso o reciba atención profesional.
A pesar de los tropiezos, el músico logró concluir gran parte de su presentación, aunque sin disipar las dudas sobre su bienestar.
Fans piden que cuide su salud mientras el video sigue viral
A medida que el video continúa circulando, cientos de usuarios han pedido que se priorice el estado físico y emocional del intérprete antes de continuar con su gira.
Otros lamentaron que una figura tan representativa de la música mexicana enfrente estas situaciones en público, exponiéndose al escrutinio masivo.
Hasta el momento, ni el artista ni su equipo han emitido un comunicado sobre lo ocurrido, lo que mantiene la incertidumbre entre sus seguidores.
Mientras tanto, el debate continúa en redes sociales, donde algunos señalan que “ya no es raro” ver este tipo de comportamientos en sus presentaciones, mientras otros insisten en que merece comprensión y apoyo en lugar de críticas.
Ver esta publicación en Instagram