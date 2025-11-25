Captan a Alejandro Fernández presuntamente pasado de copas en pleno concierto en Querétaro

Alejandro Fernández pasado de copas

Preocupa su comportamiento

Olvida letras en escena

La presentación de Alejandro Fernández en la Feria Ganadera de Querétaro terminó generando preocupación entre los asistentes, luego de que el cantante fuera captado desorientado, tembloroso y aparentemente pasado de copas mientras intentaba continuar con su espectáculo.

El intérprete apareció en el escenario con su característica energía, iluminando el recinto con su potente voz, pero conforme avanzó la noche, su comportamiento comenzó a llamar la atención de los presentes.

Durante varias canciones olvidó las letras y tuvo dificultades para articular frases completas, lo que provocó incomodidad entre quienes notaron que algo no estaba bien.

Además, el artista mantenía la mirada perdida y por momentos parecía esforzarse por mantenerse en pie, lo que incrementó las especulaciones sobre su estado.

Sospechas crecieron tras un momento crítico del show

Las dudas sobre si el cantante se había excedido con las copas estallaron cuando se inclinó hacia adelante en un intento evidente por recuperar el equilibrio.

El gesto fue captado en video por varios asistentes, quienes rápidamente difundieron las imágenes en redes sociales, donde el tema se convirtió en tendencia.

“Se ve que se tomó hasta la presión”, escribió un usuario, mientras otros comentaban frases como “Con todo lo que se mete” o “Se tomó hasta el agua del florero y le agregó polvos mágicos”.

Entre los mensajes también hubo quien pidió empatía hacia el artista: “Tiene que atender su salud mental, es un gran artista”, señaló un internauta, generando un debate sobre la presión y el desgaste emocional en figuras públicas.