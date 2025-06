Evacúan el Capitolio de Texas tras amenaza durante protestas contra Trump

El Capitolio estatal de Texas fue evacuado este sábado en medio de crecientes tensiones políticas a nivel nacional.

La decisión fue tomada tras recibirse una amenaza “creíble” contra legisladores que tenían previsto asistir a una protesta frente al edificio.

La manifestación formaba parte de una convocatoria nacional para protestar contra el gobierno del expresidente Donald Trump.

Organizaciones progresistas en todo el país han organizado más de 2.000 marchas en los 50 estados para expresar su rechazo al “autoritarismo” del líder republicano.

🚨AUSTIN, TEXAS🚨Texas DPS confirmed a credible THREAT targeting lawmakers at a protest TODAY. The Capitol was evacuated & shut down.

Once again, the radical Left is fueling POLITICAL TERRORISM in our own backyard. This isn’t protest—it’s an ATTACK!

Follow: @Carlos__Turcios pic.twitter.com/rn1XFj7UbA

— Carlos Turcios (@Carlos__Turcios) June 14, 2025