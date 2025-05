Caos durante desfile del Liverpool: hombre arrestado tras atropellar a varios peatones en el centro de la ciudad

El Servicio de Ambulancias del Noroeste (NWAS, por sus siglas en inglés) indicó que su personal se encuentra en el lugar “evaluando la situación y colaborando con otros miembros de los servicios de emergencia”.

“Nuestra prioridad es garantizar que las personas reciban la ayuda médica que necesitan lo antes posible”, señaló el comunicado de NWAS.

De acuerdo con ‘The Guardian’, la ciudad de Liverpool celebraba este lunes el feriado de primavera en el Reino Unido, lo que coincidió con el esperado desfile del club, que recientemente conquistó su título número veinte de liga.

Jugadores y cuerpo técnico recorrieron las principales calles a bordo de un autobús descapotable, mientras una multitud ondeaba banderas y coreaba cánticos de victoria.

⚡🇬🇧 Fans tried to lynch a driver who rammed into a crowd at Liverpool’s championship parade. Police had to intervene.

There are currently 17 known casualties. The driver has been detained and his motives are being investigated. pic.twitter.com/OADShzbxyd

— News Source (@NewsSource01) May 26, 2025