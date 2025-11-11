Caos aéreo amenaza los planes del Congreso para evitar el cierre del Gobierno
Publicado el 11/11/2025 a las 14:33
- Caos aéreo retrasa legisladores
- Cámara enfrenta votación crucial
- Johnson busca aprobar proyecto
El esfuerzo por poner fin al cierre del Gobierno enfrenta un nuevo obstáculo: el caos aéreo que afecta a todo el país podría retrasar el regreso de los legisladores a Washington, complicando la estrategia política para aprobar el proyecto de ley que pondría fin al estancamiento.
Con la mayoría más estrecha en la Cámara de Representantes, cualquier ausencia puede ser decisiva.
El caos aéreo pone en riesgo el cierre del Gobierno
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, solo puede permitirse perder dos votos republicanos en una votación dividida por líneas partidistas, siempre y cuando todos los miembros estén presentes.
TE PUEDE INTERESAR: Accidente en el aeropuerto de Washington deja 18 heridos
La situación se complica por el calendario y la dispersión de los legisladores, según CNN.
Muchos miembros de la Cámara se encuentran aún en sus distritos, participando en actividades por el Día de los Veteranos.
Mientras las aerolíneas reportan cancelaciones y retrasos en múltiples aeropuertos debido a problemas técnicos y condiciones climáticas adversas.
El margen mínimo de Johnson
El liderazgo republicano depende de una aritmética ajustada.
Con la recién electa demócrata Adelita Grijalva juramentando su cargo este miércoles, la composición del pleno quedará aún más pareja.
Si los vuelos cancelados o retrasados impiden la llegada de algunos legisladores, el margen de Johnson se reduciría peligrosamente.
Por esta razón, los líderes de ambos partidos han urgido a sus miembros a regresar a Washington tan pronto como sea posible.
Johnson busca aprobar el proyecto de ley este mismo miércoles por la noche, confiando en que todos los republicanos estén presentes para respaldar la medida.
Mientras tanto, los demócratas mantienen su estrategia de bloqueo, apostando a que el caos logístico y la ausencia de algunos miembros republicanos puedan inclinar la balanza a su favor.
Sin embargo, dos fuentes republicanas indicaron que no anticipan problemas de asistencia en su bancada, aunque reconocieron que es demasiado pronto para saberlo con certeza.
Presión bipartidista por el regreso
La incertidumbre sobre la asistencia ha generado una ola de llamadas y mensajes entre los equipos legislativos.
Tanto demócratas como republicanos están reprogramando vuelos y ajustando agendas para evitar ausencias que puedan alterar el resultado final de la votación.
El cierre parcial del Gobierno ha intensificado las tensiones entre ambos partidos, y el liderazgo republicano no quiere mostrar debilidad ante la opinión pública.
Por su parte, los demócratas insisten en que el plan presentado por Johnson no ofrece una solución duradera y piden negociaciones más amplias.
En paralelo, las aerolíneas advierten que los retrasos podrían continuar al menos hasta el jueves, lo que mantiene en vilo a los jefes de bancada.
La sesión del miércoles por la noche podría ser una de las más tensas del año, marcada por la incertidumbre sobre cuántos asientos del hemiciclo estarán realmente ocupados.
Panorama general
Mientras la Casa Blanca observa el desarrollo de los acontecimientos, la Cámara de Representantes enfrenta una carrera contra el reloj.
El resultado de esta jornada dependerá no solo de las alianzas políticas, sino también de factores imprevistos como la puntualidad de los vuelos y el clima.
Cada legislador que logre llegar a Washington a tiempo podría marcar la diferencia entre la continuidad del cierre o el regreso a la normalidad administrativa.