Caos aéreo amenaza los planes del Congreso para evitar el cierre del Gobierno

Caos aéreo retrasa legisladores

Cámara enfrenta votación crucial

Johnson busca aprobar proyecto

El esfuerzo por poner fin al cierre del Gobierno enfrenta un nuevo obstáculo: el caos aéreo que afecta a todo el país podría retrasar el regreso de los legisladores a Washington, complicando la estrategia política para aprobar el proyecto de ley que pondría fin al estancamiento.

Con la mayoría más estrecha en la Cámara de Representantes, cualquier ausencia puede ser decisiva.

El caos aéreo pone en riesgo el cierre del Gobierno

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, solo puede permitirse perder dos votos republicanos en una votación dividida por líneas partidistas, siempre y cuando todos los miembros estén presentes.

La situación se complica por el calendario y la dispersión de los legisladores, según CNN.

Muchos miembros de la Cámara se encuentran aún en sus distritos, participando en actividades por el Día de los Veteranos.

Mientras las aerolíneas reportan cancelaciones y retrasos en múltiples aeropuertos debido a problemas técnicos y condiciones climáticas adversas.