Pepe Aguilar ofrece reveladora entrevista tras declaraciones de Cazzu

«Sí se da a querer, sí lo quiero al canijo, me cae muy bien, siempre me cayó muy bien y me sigue cayendo bien, no hay ningún tema ahí», añadió.

Cabe destacar que en ningún momento de esta charla el cantante Pepe Aguilar hizo mención de Cazzu.

En las últimas semanas, usuarios de redes sociales han ‘culpado’ a Pepe de las actitudes de su hija.

Incluso, se asegura que él le exigió a Nodal que hiciera la transmisión en vivo luego de las declaraciones de la rapera (VEA LA ENTREVISTA AQUÍ).