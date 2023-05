Cantante mexicano mensaje inmigrantes. Dentro de las redes sociales podemos encontrar infinidades de cosa y contenidos de todo tipo, e incluso a través de ellas diversas problemáticas entre personas que no precisamente están dentro del medio del espectáculo, salen a la luz; ya sea por infidelidad, descubrimientos jamás imaginados o por el simple hecho de ser imprudentes.

El también músico se muestra orgulloso tras alcanzar el éxito en EEUU

“Pero si estás acostado en tu casa la neta ni lo pienses (el cruzar la frontera)… Todo lo que hablan de mí para mal, todo lo estoy tomando y le estoy buscando un lado bueno. Estoy contento porque cada día me va bien la verdad, cada día que me levanto ni me la creo, estoy feliz” añadió a sus declaraciones.

“Agarro mucho coraje, pero del bueno como diciendo que no puedo, si ellos quieren hacerme menos, quieren hacerme ver mal, yo les voy a demostrar que si puedo pero con un poder, con un coraje de ese del bueno de ese que nadie te lo quita hagan lo que hagan”. Archivado como: Cantante mexicano mensaje inmigrantes.