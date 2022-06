“Mañana le hacen su tummy tuck a esta belleza. Siempre le he dicho a mi esposa que cualquier decisión que tome yo la apoyo. Cuando no se queria operar yo la apoyaba y ahora que se animó tambien la apoyo, así como ella me ha apoyado en todo”, escribió Erik Roberto, quien quiso hacerle una mala jugada recientemente a la también cantante.

“Aquí no hay nada de nada”, dice Erik Roberto, cantante mexicano que ofendió a inmigrantes

“Aquí no hay nada de nada. El Charrito ya no tiene power”, escribió el cantante mexicano que ofendió a inmigrantes para acompañar un video que está disponible en sus redes sociales y que está a punto de llegar a las 100 mil reproducciones. Mientras La Mayrita intenta dormir, Erik Roberto se graba desde la cama.

“Miren, amigos, aquí estoy en un hotel con mi esposa, ella me robó por dos días y aquí estamos, en un hotelito y ella está sorprendida, amigos, ella no puede creerlo, está que no cabe en ella, no puede creer lo que hemos vivido”, dijo El Charro, quien en ese momento comenzó a llorar porque no había pasado ‘nada de nada’.