La cantante Lidia Ávila de ‘OV7’ sufre accidente en su hotel en Guatemala

La cantante mexicana confesó al programa de Tv Azteca que sufrió un fuerte golpe en la cabeza provocado por una puerta de madera, siendo todo producto de un accidente. “No veía nada, porque estaba todo blackout. No me gusta dormir con luz y, ahí voy medio que tocando las paredes», comenzó diciendo.

En entrevista con Ventaneando, Lidia Ávila reveló lo que le pasó en su visita por Guatemala junto con ‘OV7’, en donde las cosas no le salieron de la mejor forma y sufrió un aparatoso accidente, sin embargo, aunque no fue del todo grave, esto si le cambió mucho los planes.

La cantante Lidia Ávila sufre accidente: Explica cómo sucedieron los hechos

Posteriormente, comentó que al percatarse de que todo estaba oscuro, no veía nada y por ende esto provocó un accidente. «Me siento en el baño y todo bien, cuando vengo de regreso, por 20 centímetros, no le calculo y chocó contra el filo de la puerta del vestidor”, dijo.

Aunque no se trata de un accidente que le costara la vida, si se asustó al percatarse de que sentía correr sangre por su rostro. “Lo primero que hice fue agarrarme el ojo y empiezo a sentir agua, pero era sangre, evidentemente muchísima sangre y ya me lavé. Me veo la herida y dije ‘esto no se ve nada bien’, confesó a Ventaneando.