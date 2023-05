Lasso comparte triste noticia

Seguidores le mandan apoyo

¿Quién fue la persona que murió?

El cantante venezolano Lasso ha sorprendido a sus seguidores al compartir impactante noticia, pues una personas muy especial para él falleció. Lo comunicó por medio de redes sociales y sus seguidores no han parado de mandarle buenos mensajes.

Lasso compartió un desgarrador mensaje que dejó conmovidas a todas las personas que lo han visto. Algunas personas se encuentran confundidas, pues desconocen que fue lo que pasó, no tenían conocimiento sobre la muerte por la que está pasando Lasso.

¡Completamente destrozado!

Por medio de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 1 millón de seguidores, compartió una fotografía acompañado de la directora de estrategia y contenido digital, Kelsy Lameda. Los dos se encuentran sonrientes ya abrazados en la instantánea.

«Esta es una de las noticias más duras y tristes que he recibido. Aún no me lo creo, Kesly era lo más lindo que hay en el mundo y alguien que me acompañó en lo bueno y en lo mi durante toda mi carrera. incondicional siempre», escribió el cantante.