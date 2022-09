Sin embargo, al ser hospitalizado no pudo seguir con sus presentaciones, pues tuvo que dejar un concierto porque ya no pudo más, la presentación que dejó en un principio fue en St Louise, Missouri. Actualmente el artista tiene 27 años de edad. Lo peor para él es que su salud empeoró y tuvo que ser llevado al hospital.

Cantante hospital: ¿QUÉ DIJO EN EL MENSAJE?

En una declaración en Instagram, Post escribió: “Boston, los quiero mucho a todos. “En la gira, por lo general me despierto alrededor de las 4:00 p. m., y hoy me desperté con un crujido en el lado derecho de mi cuerpo. Me sentí muy bien anoche, pero hoy me sentí muy diferente a como era antes. ”

Sobre su condición, agregó: “Me cuesta mucho respirar y siento un dolor punzante cada vez que respiro o me muevo. “Estamos en el hospital ahora, pero con este dolor, no puedo hacer el programa esta noche”. Se disculpó por no presentarse, pero aseguró que en cuanto mejore, regresará a los escenarios. Archivado como: Cantante hospital