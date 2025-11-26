Cantante hispana es asesinada en un tiroteo en Los Ángeles; investigan posible vínculo con pandillas
Publicado el 11/26/2025 a las 16:49
- Cantante hispana es asesinada
- Investigación sigue sin arrestos
- Comunidad lamenta su muerte
La escena musical latina se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de la joven cantante María de la Rosa, quien murió luego de ser atacada a balazos en Los Ángeles durante la madrugada del 22 de noviembre.
Dicha artista, de solo 22 años, fue víctima de un tiroteo mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la calle Bryant, en un hecho que ha conmocionado a seguidores y figuras de la industria.
De acuerdo con la policía angelina, dos hombres armados se acercaron al automóvil y abrieron fuego sin previo aviso, detonando múltiples disparos contra los ocupantes.
La joven fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, pero falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas.
Investigación apunta a posible violencia de pandillas
Las autoridades informaron que, por ahora, el crimen podría estar relacionado con actividades de pandillas, aunque no se ha determinado un motivo claro.
La policía de Los Ángeles señaló que la investigación continúa abierta y que hasta el momento no hay personas arrestadas por el homicidio.
Tampoco se ha revelado el estado de salud de los acompañantes que viajaban con la cantante en el vehículo cuando ocurrió el ataque.
Las autoridades pidieron a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables.
Una carrera musical que apenas comenzaba
María de la Rosa contaba con una base creciente de seguidores, con más de 44 mil personas siguiendo su trayectoria en Instagram.
El 31 de julio lanzó su primer sencillo titulado “No me llames”, un corrido tumbado de 2 minutos con 30 segundos que marcó el inicio de su carrera musical.
En sus redes sociales compartía avances de sus nuevos proyectos, y según sus publicaciones más recientes, se encontraba trabajando en su siguiente canción.
La joven solía identificarse con la frase “La muñeca mala soy yo”, un lema recurrente en sus contenidos digitales.
Industria musical y seguidores lamentan su muerte
Varios artistas y productores expresaron su pesar tras conocerse la noticia del asesinato.
Entre ellos, el reconocido productor de música latina Jimmy Humilde dejó un mensaje de condolencias en las publicaciones recientes de la cantante.
El artista colombiano de trap “Kris” también reaccionó a la tragedia, lamentando la pérdida de una figura emergente dentro del género urbano.
La noticia impactó a comunidades musicales tanto en Estados Unidos como en América Latina, donde la joven comenzaba a ganar visibilidad.
Familiares y amigos expresan su dolor en redes sociales
Deyanira de la Rosa, madre de la cantante, compartió mensajes de amigos y familiares que mostraron su profundo dolor por la pérdida.
Con 144 mil seguidores en Instagram, la madre de la víctima suele publicar contenido sobre ejercicio, pero en esta ocasión utilizó la plataforma para recordar a su hija.
Las publicaciones reunieron cientos de mensajes de apoyo, solidaridad y tristeza por el asesinato de la joven artista.
El caso sigue en investigación mientras familiares y seguidores exigen justicia por la vida de María de la Rosa, una voz nueva que se apagó de manera trágica y repentina, señaló ‘Latin US‘.