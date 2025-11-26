Cantante hispana es asesinada en un tiroteo en Los Ángeles; investigan posible vínculo con pandillas

Cantante hispana es asesinada

Investigación sigue sin arrestos

Comunidad lamenta su muerte

La escena musical latina se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de la joven cantante María de la Rosa, quien murió luego de ser atacada a balazos en Los Ángeles durante la madrugada del 22 de noviembre.

Dicha artista, de solo 22 años, fue víctima de un tiroteo mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la calle Bryant, en un hecho que ha conmocionado a seguidores y figuras de la industria.

De acuerdo con la policía angelina, dos hombres armados se acercaron al automóvil y abrieron fuego sin previo aviso, detonando múltiples disparos contra los ocupantes.

La joven fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, pero falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas.

Investigación apunta a posible violencia de pandillas

Las autoridades informaron que, por ahora, el crimen podría estar relacionado con actividades de pandillas, aunque no se ha determinado un motivo claro.

La policía de Los Ángeles señaló que la investigación continúa abierta y que hasta el momento no hay personas arrestadas por el homicidio.

Tampoco se ha revelado el estado de salud de los acompañantes que viajaban con la cantante en el vehículo cuando ocurrió el ataque.

Las autoridades pidieron a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables.