La cantante mexicana Dulce pierde un riñón tras cirugía para quitarle un tumor

Para finalizar, dijo que el tumor era benigno. No obstante, no mencionó que le hayan extirpado el riñón.

«Yo no tengo un problema mortal, tengo un problema de salud, perfectamente remediable y tratable… No me pienso ir en esta», expresó.

«Es la voluntad de Dios», dice Dulce

Por otro motivo por el que la cantante Dulce ha estado en boca de todos en los últimos días es por su participación en Siempre reinas.

En este reality show de Netflix, la artista comparte créditos con Lucía Méndez, Lorena Herrera, Olivia Collins y Rosa Gloria Chagoyán.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, Dulce, cuando comenzaron las molestias, se la pasó tres días dormida en lugar de irse a un hospital.

«Mi cerebro no conectaba con mi boca, entonces por eso me trajo (su yerno) acá y ya no me dejaron ir», comentó.