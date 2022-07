En dichas redes podemos encontrar información de todo tipo, por lo que el cantante mexicano no dudó en compartir su sentir al momento en que sus ojos vieron cuando el helicóptero logró estrellarse mientras disfrutaba de una rica cena, sin dudarlo acudió a las plataformas sociales para hablar del lamentable hecho. Archivado como: Carlos Cuevas tragedia helicóptero.

Carlos Cuevas cuenta el momento de pánico durante la tragedia donde se estrelló un helicóptero

A través de su cuenta oficial de Instagram fue que Carlos Cuevas compartió una serie de videos en donde mencionó que se llevó un gran susto por el estruendo del helicóptero al estrellarse, en otro de ellos se puede ver a una mujer con el pie herido y lleno de sangre tras recibir un fuerte impacto

“Algo raro está pasando en el Caesars Palace de Las Vegas, nos metieron a la cocina, estábamos cenando… No sé si fue alguien con pistola o no sé… En verdad no sabemos que está pasando pero estamos muy mortificados”, señaló el cantante de origen mexicano mediante un video posteado en sus redes sociales. Archivado como: Carlos Cuevas tragedia helicóptero.