Cazzu revela la razón por la que no duran sus relaciones de pareja

«Me da una paja el amor. Me parece tipo un lugar donde, ufff… Mucho drama, no, no quiero», expresó la artista.

Por otro lado, la cantante argentina Cazzu aseguró que, al principio, a los hombres les gusta todo de ella.

«Y después ya no, ya es como que no, no, yo quiero una que esté cerca, normalita, que no se la pase con 25 artistas en un camarín», comentó.

Antes de concluir, la ex de Christian Nodal, y madre de su hija Inti, no pudo ocultar reírse por sus declaraciones.

Usuarios de redes sociales reaccionaron de diferentes maneras a sus palabras (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).